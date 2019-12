Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è stato inibito per 4 mesi dalla Figc per irregolarità nei pagamenti dei lavori di ristrutturazione del centro sportivo Mugnaini, a Bogliasco. Il provvedimento coinvolge anche la figlia Vanessa. Al presidente viene contestato di «avere, in concorso con Vanessa Ferrero e soggetti non appartenenti all'Ordinamento federale, corrisposto alla società Vici, riconducibile al »Gruppo Ferrero« e di cui era Amministratore Unico Vanessa Ferrero, la somma complessiva di 1.159.000,00, a fronte di fatture per operazioni inesistenti, emesse per la presunta realizzazione del centro sportivo Mugnaini, mai realizzate, così distraendo le corrispondenti risorse dall'utilizzo nell'interesse della Sampdoria e violando, tra l'altro, il principio della corretta gestione cui le società di calcio sono assoggettate». Quindicimila euro di ammenda alla Sampdoria per responsabilità oggettiva. Ultimo aggiornamento: 21:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA