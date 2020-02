Ultimo aggiornamento: 15:44

La Sampdoria è tornata a vincere in trasferta dopo il pareggio per 0-0 contro il Milan ed il 5-1 incassato dalla Lazio: dopo la gara di Ferrara ed il derby giocato in casa del Genoa, quella di Torino è stata la terza vittoria fuori casa stagionale per i ragazzi di Ranieri; Fiorentina invece lontana dalla conquista dei 3 punti da 3 gare: prima lo 0-0 casalingo col Genoa, poi le sconfitte a Torino con la Juventus ed in casa con l'Atalanta.Sassuolo in ottima forma, con 3 vittorie nelle ultime 4 gare di campionato giocate ed in mezzo il pareggio di Marassi a reti inviolate contro la Sampdoria; Parma in difficoltà fuori casa, dove nelle ultime 3 partite disputate ha raccolto solo 1 punto a Cagliari perdendo invece sui comunque difficilissimi campi di Atalanta e Juventus.