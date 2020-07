Ultimo aggiornamento: 23:43

Dopo 4 anni il Genoa si prende il derby della Lanterna (2-1). Criscito e Lerager mandano ko la Samp. Ai rossoblù mancano 5 punti per la salvezza. Per i blucerchiati gol di Gabbiadini.(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoschida, Colley, Augello; Linetty, Ekdal, Thorsby, Jankto; Bonazzoli Gabbiadini. All. Ranieri.(3-4-1-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello, Criscito; IagoFalque, Lerager, Schone, Jagiello; Pinamonti, Pandev. All. Nicola.