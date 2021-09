Live Sampdoria-Inter 0-0: Inzaghi si affida a Lautaro e Dzeko

Il lunch match domenicale presenta un affascinante Sampdoria-Inter allo stadio Luigi Ferraris. I nerazzurri di Simone Inzaghi (che festeggerà la sua 200esima panchina in Serie A), a punteggio pieno dopo le prime due giornate, fanno visita ai blucerchiati di Roberto D'Aversa, squadra che insieme al Venezia è l'unica a non aver ancora segnato in quest'inizio di torneo.

Ritorno al 4-4-2 per i blucerchiati dopo il cambio di modulo contro il Sassuolo: difesa e centrocampo a quattro linee con Candreva e Damsgaard sulle fasce, davanti il tandem Quagliarella-Caputo, all'esordio a Marassi.

Consueto 3-5-2 per i campioni d'Italia: Inzaghi propone la stessa formazione delle prime due giornate, l'unica differenza è la partenza da titolare per Dimarco nella difesa a tre al poto di Bastoni, tornato acciaccato dalla sosta nazionali.