La Sampdoria di Ranieri, reduce dalla sconfitta a testa alta (1-0) in casa della Roma, tra le mura amiche del Ferraris vuole provare a fermare la corsa dell'Inter di Conte che ha messo in fila ben otto vittorie consecutive in campionato.

LA PARTITA IN DIRETTA

SAMPDORIA (4-4-1-1)

Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Daamsgard; Keita. All. Ranieri.

INTER (3-5-2)

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte.

Ultimo aggiornamento: 15:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA