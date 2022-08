Dopo il successo per 3-1 contro l'Inter, i biancocelesti di Maurizio Sarri fanno visita ai blucerchiati nel turno infrasettimanale valido per la 4ª giornata di Serie A. La Lazio cerca la prima vittoria in trasferta dopo il pareggio a reti inviolate di Torino e per farlo punterà su Ciro Immobile: l'attaccante ha segnato 14 volte contro gli avversari odierni. La Sampdoria punta a riscattare un avvio di stagione deludente che ha portato ad un acceso confronto societario: un solo punto (prezioso, contro la Juventus), in tre gare (con un doloroso 4-0 a Salerno) ma zero gol all'attivo. La squadra di Giampaolo è infatti l'unica a non aver ancora segnato e punta a ritrovare la rete con diverse novità in formazione. Gara in programma alle ore 18.30. Di seguito le formazioni ufficiali e gli ultimi aggiornamenti in attesa del fischio d'inizio

46'

45' 5 minuti di recupero

41' Fuori Felipe Anderson dentro Pedro. Troppo dolore alla caviglia per l'esterno biancoceleste dopo la botta di inizio partita

40' Ancora Quagliarella! Stavolta il centravanti blucerchiato va vicino al gol. Verre riconquista palla e manda in porta il compagno. Sinistro potente, Provedel neutralizza il pericolo

39' Tiro di Quagliarella da fuori area, rasoterra: di molto a lato del palo

38' Doppio corner per la Sampdoria, Verre prova il tiro: in curva

35' Il gioco è stato spesso fermo in questo primo tempo: gli infortuni, i tanti falli e la revisione al var porteranno ad un recupero abbondante

30' Dopo la review al Var l'arbitro decide di non assegnare calcio di rigore alla Sampdoria. Nessun fallo di Marusic su Quagliarella. Il terzino sarebbe stato colpevole di aver pestato il piede destro del capitano blucerchiato

25' Tiro di Zaccagni, Audero respinge: sul pallone c'è Ciro Immobile che con il piatto del destro colpisce il palo. Lazio vicina al raddoppio

21' Vantaggio Lazio. Immobile. Capolavoro di Milinkovic-Savic che con il tacco serve in profondità Ciro Immobile che scatta sul filo del fuorigioco e batte Audero. 0-1

20' Cross di Augello per Leris sul secondo palo: il blucerchiato sbaglia lo stop e regala rimessa dal fondo

14' Ancora tiro di Felipe Anderson dai 20 metri laterali: Audero si distende e devia in angolo il tiro diagonale

13 Tiro di Felipe Anderson da fuori. Blocca con sicurezza Audero.

11' Giro palla biancoceleste in attesa del varco giusto

7' La Lazio prova subito a prendere in mano il gioco

5' Pedro si continua a scaldare: è lui il cambio individuato in caso di forfait di Felipe Anderson

3' Dopo qualche minuto di cure mediche, Felipe sembra poter proseguire

1' Problema alla caviglia per Felipe Anderson al primo contrasto di gioco

0' Partiti. Batte la Lazio in divisa nera, la Samp in blucerchiato

Ore 18:27 Squadre in campo

Ore 18:15 Samp e Lazio rientrano negli spogliatoi, tra poco il calcio d'inizio

Ore 17:58 Squadre in campo per il riscaldamento al Ferraris

Curiosità: La Lazio ha ottenuto 7 punti dopo tre giornate, nelle ultime 22 stagioni di Serie A solo una volta i biancocelesti hanno guadagnato almeno 10 punti dopo le prime quattro partite stagionali nel torneo (10 nel 2017/18).



Le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Verre; Quagliarella.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Dove vedere Sampdoria-Lazio in tv e streaming

Sampdoria-Lazio è in programma alle ore 18.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. L'incontro sarà visibile in diretta sui canali DAZN e in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.