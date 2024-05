Sampdoria-Napoli femminile 2-0, decide la doppietta di DellaPeruta

Per la salvezza è ancora tutto in discussione. Capitan Paola Di Marino e compagne sono penultime a 12 punti, staccate di tre lunghezze le pantere di Roberto Carannante, complice il pareggio in rimonta con il Milan (2-2).



A due giornate dal termine della poule salvezza, le azzurre affronteranno domenica 12 maggio le rossonere a Cercola per il lunch match delle ore 12.30 allo stadio Giuseppe Piccolo e chiuderanno sabato 18 maggio all’Amerigo Liguori di Torre del Greco con il derby delle retrovie contro il Pomigliano. Le azzurre di Biagio Seno non riescono ad incrementare il distacco dalle granata e Sampdoria-Napoli femminile termina 2-0 alla Sciorba di Genova.

Protagonista in campo Tori DellaPeruta, artefice di una doppietta nel primo tempo (14’ e 25’). L’ex giocatrice del Pomigliano e stellina della Nazionale italiana colpisce sottomisura, sfruttando a dovere la respinta della croata Doris Bacic.



Raddoppio blucerchiato con un gol alla Alex Del Piero: parabola sul secondo palo e nulla da fare per l’estremo difensore numero 42. Oltre ad aver segnato il bis che ha deciso la gara, l’attaccante numero 9 ha totalizzato 6 tiri, solo uno in meno di tutte le giocatrici del Napoli messe assieme (7). E questo deve far riflettere il club partenopeo. Infine è stata espulsa per proteste la svedese Marija Banusic (91’).