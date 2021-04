Samp, Ranieri abbraccia Gattuso: «Ma sul raddoppio c'era un fallo»

Una sconfitta che sembra indolore per la Sampdoria di Claudio Ranieri, ma le decisioni arbitrali fanno discutere. «Sul gol annullato è stato fischiato il fallo di Keita sul portiere e non quello di Thorsby. Ma il raddoppio del Napoli è stato viziato da un fallo» ha detto l'allenatore blucerchiato al fischio finale. «La squadra ha giocato bene, soprattutto in avvio, poi quando abbiamo preso fiato il Napoli è uscito bene e forse poteva condannarci anche con qualche altro gol non segnato».

«È stata una partita bella, conoscevamo il loro valore ma faccio i complimenti alla mia squadra: li ho visti giocare e lottare per vincere» ha continuato Ranieri a Sky. «A Gattuso ho detto un sacco di cose, gli ho fatto i complimenti sinceri per quello che sta facendo e per come giocano le sue squadre. Lo pensavo anche quando era al Milan. Gli ho parlato come un padre? Non esageriamo, ma sicuramente da allenatore che stima un altro allenatore».