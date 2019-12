Sampdoria, Ranieri: «Vincere il derby, per dare nuovo slancio»

«Sarà una partita fisica e una vittoria darebbe nuovo slancio alle due squadre». Il derby di Genova può dare una sterzata al campionato e Claudio Ranieri lo sa benissimo anche perché c'è necessità urgente di fare punti in quanto la classifica della Sampdoria piange dopo le due sconfitte consecutive con Cagliari e Parma. E guai a dire che la squadra deve ancora acquisire la mentalità giusta per salvarsi: «Noi siamo in piena lotta retrocessione e dobbiamo lottare da squadra che è all'ultima spiaggia. Voglio il cuore e una prestazione gagliarda dai miei ragazzi», prosegue l'allenatore che deve sciogliere sulla fascia destra difensiva il dubbio principale: Depaoli sarà convocato ma potrebbe essere utilizzato solo durante il match, a quel punto toccherebbe ancora a Thorsby. In attacco Quagliarella e Gabbiadini, alle spalle del duo toccherà a Ramirez. Poi si parla del Genoa, Ranieri ritroverà Thiago Motta, suo giocatore ai tempi dell'Inter nella stagione 2011-2012: «Era il mio allenatore in campo, il mio punto di riferimento. Che tipo di allenatore è? Segue la filosofia di quando era giocatore. È una squadra molto attenta il Genoa proprio nel possesso palla. Per poi arrivare con più uomini in area di rigore. È un allenatore di carattere e fa giocare bene: dovremo stare attenti ed essere pratici» conclude Ranieri. Ultimo aggiornamento: 15:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA