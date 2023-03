La Sampdoria resuscita: 3-1 al Verona, segna anche Zanoli

Prima vittoria interna stagionale per la Sampdoria. Una doppietta di Gabbiadini e una rete di Zanoli mandano al tappeto il Verona, a segno con Faraoni. Finisce 3-1 e la squadra di Stankovic abbandona così l’ultimo posto: anche se la zona salvezza è sempre lontana, con lo Spezia a 9 punti, quest’affermazione attesa da 10 mesi (4-1 alla Fiorentina nel maggio 2022) consente di affrontare ora la sosta con maggiore serenità e il futuro con minore esasperazione.

LA PARTITA – Le due squadre si affrontano subito a viso aperto senza troppi tatticismi. Djuricic chiama Montipò a una difficile parata dopo 4 minuti e poco dopo è Turk a sventare una pericolosa botta da lontano di Lazovic. E’ il Verona a favorire una più rapida ed efficace circolazione del pallone e al 18’ la seconda chance è per Braaf: il portiere blucerchiato si fa trovare ancora pronto.

La Sampdoria si scopre pericolosa sulle palle inattive. Al 23’ Amione stacca sul palo e poi Faraoni salva miracolosamente sulla linea. Poco dopo, su azione d’angolo, Montipò si supera su Winks ma nulla, un minuto più tardi, può su Gabbiadini: mischia in area scaturita da un nuovo corner, risolta con una provvidenziale girata dal capitano. Il Verona non si abbatte e crea, con Lazovic, due grandi opportunità: Nuytinck salva sulla linea al 29’ mentre al 34’ è l’esterno gialloblù a sfiorare il palo. Gol sbagliati, gol subito. Dalla trequarti, Gabbiadini castiga ancora Montipò con una soluzione di pregevolissima fattura.





Il Verona reagisce rabbiosamente nel secondo tempo. Dopo un errore di Lasagna, è il palo a dire di no a Braaf. Lo spartito è sempre lo stesso: gli uomini di Zaffaroni alzano i ritmi alla ricerca del gol della speranza, la Sampdoria difende con ordine. Al 61’ Gaich infila Turck su suggerimento di Duda: il VAR richiama Mariani e la rete è annullata per fuorigioco. Al 66’ Verona nuovamente in gol con Gaich, bravo a superare Turck dopo la respinta su Lasagna. Partenza irregolare, Mariani attende l’analisi VAR e poi annulla.Gli ospiti continuano a spingere e non si abbattono, venendo premiati all’87’. Il 2-1, sugli sviluppi di un corner, porta la firma di Faraoni, su cui sbatte fortuitamente il pallone deviato da Dawidowicz. Sette lunghissimi minuti di recupero: il forcing del Verona è sterile, l’ultima ripartenza di Rodriguez produce la terza marcatura del giovane Zanoli. La Sampdoria resuscita e i prossimi due match a Roma e in casa contro la Cremonese diranno se questa è stata una reazione tardiva oppure no. Per il Verona una grande chance persa, lo Spezia è sempre lontano 5 punti.