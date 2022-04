Diretta Sampdoria-Roma 0-0: Thorsby col mancino, pallone alto

La Roma torna in campo dopo la sosta. La squadra di Mourinho è ospite al Ferraris della Sampdoria di Giampaolo, che vuole allontanarsi dalla zona retrocessione. I giallorossi sono reduci dal successo nel derby ma lo Special One (senza Zaniolo, non convocato) non vuole abbassare la guardia e vuole continuare la striscia di risultati utili consecutivi per raggiungere almeno un posto in Europa League. Fischio d'inizio alle 18.

Sampdoria-Roma, le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Sabiri, Caputo. Allenatore: Giampaolo.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho

Dove vederla in tv e streaming

La partita fra Sampdoria e Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Sarà visibile tramite app Dazn direttamente su smart tv oppure collegando al televisore una console PlayStation o Xbox, un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o il TIMVISION BOX. Sampdoria-Roma sarà anche fruibile tramite sito Dazn o app su dispositivi mobili quali smartphone, tablet o pc. Sul sito del Messaggero la diretta testuale della partita.