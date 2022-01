Live Sampdoria-Torino 1-1 A Caputo risponde Singo

Dopo la sconfitta di Napoli D'Aversa rischia la panchina e la sua Sampdoria è costretta a fare risultato contro il Torino reduce dal poker rifilato alla Fiorentina. I granata però vogliono allungare la scia positiva e migliorare la classifica.

Senza lo squalificato Chabot e gli indisponibili Audero e Yoshida, D'Aversa sceglie un 4-4-2 classico con Ferrari e Dragusin centrali difensivi, il neoacquisto (ed ex della partita) Rincon in mezzo al campo e Caputo e Gabbiadini davanti. Juric invece ridà spazio a Milinkovic-Savic tra i pali: nel terzetto difensivo Zima preferito a Djidji mentre Mandragora e Praet vincono i rispettivi ballottaggi con Pobega e Pjaca, in panchina insieme con il volto nuovo Fares.



Goal di Ciccio Caputo al 18esimo minuto.

Grande visione di Manolo Gabbiadini che pesca con un filtrante Francesco Caputo, l'attaccante blucerchiato si coordina in un lampo ed insacca al centro rasoterra.

Goal di Singo e pareggio del Torino al 27esimo.

Su un cross di Mergim Vojvoda in area, Wilfried Singo arriva prima di tutti, sovrasta il suo avversario e incorna di testa il pallone per il pareggio.