Ultimo aggiornamento: 15:03

Sia la Sampdoria che il Verona hanno visto rinviare i match in programma nella scorsa giornata di campionato, rispettivamente a San Siro contro l'Inter e in casa con il Cagliari. I blucerchiati hanno disperato bisogno di punti per non farsi risucchiare dal fondo della classifica, mentre gli scaligeri devono vincere per continuare a lottare per la sesta posizione della graduatoria.(3-5-2) - Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, Ekdal, Vieira, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.(3-4-2-1) - Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Adjapong, Amrabat, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di CarmineC'è una sola vittoria del Verona nei 23 precedenti a Genova, casa Sampdoria, e risale a quasi mezzo secolo fa: il 30 dicembre 1972, infatti, fu 0-1 grazie ad una rete di Mazzanti. Per il resto, nelle altre 22 sfide, 15 vittorie blucerchiate e 7 pareggi.