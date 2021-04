Live Sampdoria-Verona 1-1 Jankto risponde a Lazovic

La Sampdoria è reduce dalla sconfitta per 0-2 contro il Napoli, e occupa momentaneamente il decimo posto in graduatoria. I punti accumulati fin qui sono ben 36, frutto di 10 vittorie, sei pareggi e 14 sconfitte. I dati sui gol fatti recitano 39 reti, mentre quelli subiti sono 45, per una differenza reti di -6. Andamento decisamente altalenante quello dei blucerchiati, che non trovano continuità nei risultati: due sconfitte, tre pareggi e una vittoria nelle ultime sei gare disputate. il Verona di Juric, che, nonostante la sconfitta nell’ultima uscita contro la Lazio, sta dando prova di essere una squadra solida e con grandi ambizioni. Al momento infatti i gialloblu occupano la nona posizione in Serie A con 41 punti, a meno due dal Sassuolo ottavo. La zona Europa League è ben distante, a 14 lunghezze di distanza. La solidità del Verona si denota soprattutto dai dati difensivi, che vedono gli scaligeri subire solo 35 gol in 30 gare disputate, alla pari col Milan, che è però secondo.

LA PARTITA IN DIRETTA

Ranieri disegna la Samp con la consueta difesa a quattro, così come il centrocampo, Sorprese in attacco dove ci sarà Verre in appoggio a La Gumina. Quagliarella parte dalla panchina per qualche problema fisico

Juric per l'occasione arretra Barak sulla linea dei centrocampisti e lancia Salcedo al fianco di Zaccagni per appoggiare Lasagna, unica punta nello scacchiere iniziale del Verona.