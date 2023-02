San Giuseppe batte Feldi ai rigori: Real in finale di Coppa Divisione

Il Real San Giuseppe si qualifica per la finale di Coppa Divisione battendo ai calci di rigore la Feldi Eboli. Un derby spettacolare e vietato ai deboli di cuore, giocato purtroppo in un PalaCoscioni deserto per effetto delle sanzioni subite dai vesuviani a margine della gara di campionato contro il Napoli Futsal.

In campo è andato in scena uno spot per il futsal nazionale, con due squadre che hanno mostrato in campo tutta la voglia di vincere per andarsi a giocare l'atto finale per la conquista del trofeo. L'hanno spuntata i ragazzi di mister Scarpitti, con il portiere Fusco eroe di giornata per aver neutralizzato due tiri dal dischetto degli ospiti.

In chiusura dei tempi regolamentari lo score dice 4-4 e ci si arriva su un tambureggiante susseguirsi di emozioni. Dopo 10 minuti senza alcun sussulto i ritmi si impennano. Minuto 11, Dian Luka su punizione batte Dalcin e porta in vantaggio il Real. Ma è gioia effimera perche Guilhermao tira fuori una giocata da playstation per il pareggio, trovando poi il raddooppio su ripartenza scaturita da un palo colpito dal San Giuseppe con Igor. Dalcin blinda la porta ma nulla può sul tiro libero di Patias che manda le squadre al riposo sul 2-2.

Nella ripresa la Feldi riparte meglio e dopo un palo di Caponigro ripassa con Luizinho al 7'. I portieri si esaltano ma è ancora il palo a salvare i gialloblu sul tiro a botta sicura di Guilhermao. E la dura legge del gol colpisce la Feldi dopo un minuto e mezzo: Scarpitti lancia Cesaroni portiere di movimento e suo è l'assist per il 3-3 firmato Patias. Gli ultimi 2' durano un'eternità. Igor stende Guilhermao in area, Venancio fa 3-4 dal dischetto, ma dopo 15 secondi Dian Luka segna il 4-4.

Si va all'overtime e non mancano occasioni su entrambi i fronti. Ma il punteggio resta quello del 40'. E allora si va ai tiri dal dischetto. Venancio, Dian Luka, Guilhermao, Patias e Fantecele non sbagliano. Pasculli illude la Feldi parando il tiro di Santos, ma dall'altra parte c'è Fusco in serata di grazia. Il portiere respinge i tiri di Vavà e Caponigro; Cesaroni e Salas non sbagliano e mandano il San Giuseppe in finale, dove affronterà L84 che ha battuto a domicilio Saviatesta Mantova col punteggio di 2-6.