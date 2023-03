Grandi emozioni nella prima semifinale di Coppa Italia di futsal. Il derby tra Feldi Eboli e Real San Giuseppe termina con il successo in rimonta dei vesuviani, che guadagnano un'altra finale dopo quella di Coppa Divisione da disputare mercoledì 5 aprile prossimo contro L84.

Il primo match della Final Four del PalaVesuvio è a dir poco pirotecnico. E sembra indirizzarsi verso la squadra di Salvo Samperi dopo un inizio contraddistinto dalle spettacolari parate di Dal Cin da una parte e Bellobuono dall'altra. La sblocca la Feldi con Fantecele e Luizinho che portano lo score sul 2-0 nel breve volgere di un paio di minuti.

Duarte prova a tenere a galla i gialloblu di Scarpitti, ma è ancora Fantecele a ristabilire le distanze. Al 17' il Real si riavvicina e trova in Dian Luka colui che avvia la straordinaria rimonta che si completa nella ripresa. La seconda frazione è un crescendo di spettacolo ed emozioni. Ma tocca arrivare a metà frazione per rivedere un gol: lo firma Patias che rimette in bilico le sorti della semifinale.

Il Real ci crede e il Cholo Salas trova un gol da cineteca per il parziale 4-3 che fa scattare il campanello d'allarme in casa Feldi Eboli. Samperi si gioca la carta del portiere di movimento, che si rivela però fatale a 2' dalla fine quando le volpi perdono un pallone “sanguinoso” che Patias trasforma nel gol del definitivo 5-3 che vale la finalissima in programma domani alle 18.