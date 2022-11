San Giuseppe-Came Dosson 5-3: si allunga la serie positiva gialloblù

Sesto risultato utile consecutivo e seconda vittoria di fila per il Real San Giuseppe, che capitalizza il turno interno e batte per 5-3 Came Dosson, accorciando in classifica a -1 proprio dalla formazione trevigiana.

I ragazzi di Scarpitti sono bravi a rimontare l'iniziale svantaggio firmato da Juan Fran dopo un buon inizio degli ospiti. Al 7’ Dian Luka è caparbio nel ribadire in rete una respinta di Ricordi su tiro iniziale di Galletto. L'estremo difensore dei veneti si oppone bene a Patias e ancora a Galletto, con il palo esterno di Salas a intervallare le due parate. A fil di sirena i vesuviani passano: su angolo di Cesaroni, il pallone finisce nel sacco con un tocco a metà tra Grippi e Patias.

Nei primi minuti della ripresa Came Dosson pigia sull'acceleratore, ma Grippi non trova lo spunto giusto. E allora arriva la punizione immediata. Galletto smarca Salas a sinistra, assist centrale per l'estirada vincete di Dian Luka. l'inerzia è gialloblu, ma Igor divora l'occasione del poker dopo 30 secondi.

Si riorganizzano gli ospiti che al 5’ riaprono i giochi con il diagonale di Azzoni. Ricordi riesce a blindare la porta ospite su Patias e Dian Luka e al 15’ i veneti trovano il gol del 3-3 con Botosso, bravo a liberarsi su un angolo.

Ma il pari dura 30 secondi perché Santos tira fuori un gol da cineteca su assist di Galletto da corner. Mister Rocha manda dentro Grippi portiere di movimento per gli ospiti, che recriminano contro la dea bendata al 18’ quando Dener riesce nell’impresa impossibile di colpire un doppio palo con la conclusione dal versante destro.

Pochi secondi dopo Dian Luka dal limite dell’area gialloblu sfrutta la porta vuota e fa 5-3. Negli ultimi due minuti Came Dosson prova a capitalizzare il powerplay ma il Real fa buona guardia, portando a casa una preziosa vittoria.