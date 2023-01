È un San Giuseppe davvero Real: i vesuviani consolidano la zona playoff

Il Real San Giuseppe consolida il piazzamento playoff battendo in casa il Città di Melilli al primo appuntamento del nuovo anno. Vittoria nettissima, maturata però solo nella ripresa al cospetto di un avversario ostico che appunto per metà gara ha saputo annullare l'ampio gap in classifica rispetto ai vesuviani.

Gli ospiti trovano il modo di mettere in difficoltà la squadra di Scarpitti, sfiorando pure il vantaggio nella prima frazione di gioco. Il Real ci prova, colpisce anche un legno ma deve attendere gli ultimi 30 secondi per sbloccare il punteggio con Dian Luka, uno dei principali cecchini gialloblu: delizioso il tocco sotto a battere l’estremo ospite poco prima dell’intervallo.

Nella ripresa la formazione neopromossa tiene alta l’attenzione di Bellobuono con alcune sortite pericolose. Al minuto numero 8 però il Real trova il raddoppio con l’altro “gemello” del gol: tempismo perfetto per l’inserimento di Patias, che insacca su assist di capitan Duarte.

Al 12’ arriva anche il tris con Galletto che asseconda Santos pronto a convergere e a insaccare con evidente deviazione di Pasqua. Il Melilli tenta la carta del portiere di movimento ma ne ricava solo l’aumento del passivo: Bellobuono e Dian Luka portano il parziale sul 5-0 nel giro di un minuto.

Capitan Duarte mette l’ulteriore sigillo al 18’, firmando il 6-0 con una volée chirurgica di destro sugli sviluppi di un angolo. A 20 secondi dal termine Pizetta trova il gol della bandiera con un bel destro che batte Fusco, da poco subentrato a Bellobuono.