San Giuseppe-Feldi, derby di Coppa: Galletto e Venancio scaldano i motori

Derbyssimo in programma domani pomeriggio al PalaCoscioni di Nocera Inferiore. Alle 16.30 Real San Giuseppe e Feldi Eboli si affrontano per la semifinale di Coppa Divisione. Il match, in gara unica con eventuali supplementari e calci di rigore, si disputerà a porte chiuse per effetto delle sanzioni comminate al club vesuviano dopo il derby di campionato con il Napoli.

Società amiche quelle dei presidenti Massa e Di Domenico, ma in campo ci saranno motivazioni vere per conquistare la finale del trofeo. Gennaro Galletto, numero 10 del Real San Giuseppe, è ben consapevole delle difficoltà che nasconde questo derby.

«In campionato sfruttammo la loro stanchezza per il tour de force di Champions League. Domani invece troveremo una Feldi nel suo momento migliore di stagione. Ma noi abbiamo grandi motivazioni, vogliamo tornare alla vittoria soprattutto per i nostri tifosi che non potranno essere presenti».

Dal canto suo, la Feldi Eboli si gode l’imbattibilità nell’anno solare e in campionato ha lanciato la sfida alla capolista Napoli per la prima piazza in regular season. Intanto però c’è l’impegno di Coppa Divisione ed essere a un passo dalla finale eleva all’ennesima potenza le motivazioni del gruppo.

Ne è ben consapevole Venancio, che sottolinea le difficoltà contro un Real San Giuseppe «che è stata l’ultima squadra a batterci. Sanno come crearci problemi e quindi dovremo mantenere alta la concentrazione già dall’inizio. È una partita secca ma siamo prontissimi per affrontare questo match».