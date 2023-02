San Giuseppe e Feldi in campo: in palio la Final Four di Coppa Italia

Real San Giuseppe e Feldi Eboli scenderanno in campo domani, rispettivamente alle 15 e alle 19, per giocarsi la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia. Dopo l'acceso derby di Coppa Divisione, vinto ai rigori dai vesuviani, destini separati per le due formazioni nella manifestazione tricolore.

Il Real ospiterà il Pomezia al PalaCoscioni e sarà il terzo incrocio stagionale tra le due compagini, con bilancio in perfetta parità. Vittoria dei laziali nella gara di andata in campionato, pareggio per 4-4 al ritorno e successo del San Giuseppe nel match di Coppa Divisione disputato a novembre scorso. Ranghi completi per la squadra di mister Scarpitti, che s'è scrollata di dosso le tossine del derby con Napoli, arrivando in finale di Coppa Divisione e ritrovando il successo nello scorso match di campionato contro Pistoia, per consolidare il piazzamento playoff.

Tutt'altra atmosfera in casa Feldi Eboli. Le volpi di Samperi sono reduci da due ko di fila in pochi giorni. Dopo il già citato derby col Real in Coppa Divisione, i rossoblu hanno subito una tremenda beffa nel big match esterno contro Olimpus Roma. Un 3-2 che ha lasciato tanto amaro in bocca dopo la rimonta da 2-0 a 2-2.

Dunque, tanta voglia di riscatto per la squadra di patron Di Domenico, che domani ospiterà il Meta Catania nel personalissimo derby di mister Samperi. I due precedenti stagionali sono tutti di marca ebolitana: 2-3 in Sicilia in campionato nel giorno dell'Epifania, un sonoro 5-0 in Coppa Divisione due settimane fa.