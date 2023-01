San Giuseppe fermato dal Pomezia: vesuviani in credito con la fortuna

Il Pomezia ferma a domicilio il Real San Giuseppe. Punteggio di 4-4 al PalaCoscioni, risultato che sta strettissimo alla formazione di Scarpitti, “condannata” da tre legni, poco cinismo sotto porta e l'ex di turno Molitierno in versione “spiderman” a salvare la squadra ospite in numerose circostanze.

Partono meglio gli ospiti con Bellobuono impegnato da Jonas e Divanei. Il Real prende gradualmente campo e al 4’ passa con un rigore di Dian Luka. Di fatto inizia un assedio alla porta del Pomezia che dura fino a metà della prima frazione. Ma manca il giusto cinismo ai gialloblu. Molitierno fa il fenomeno due volte su Dian Luka, poi tocca a Cesaroni sprecare due ghiotte chance, una a tu per tu con l’estremo solo al 10’ con sfera che scheggia il palo ed esce.

Pomezia prova a tirar fuori la testa, ma Bellobuono risponde ancora presente prima che il palo dica di no a una sventola mancina di Ercolessi sul fronte opposto. Si ravviva il match. Gli ospiti trovano un inatteso pareggio con il tap-in di Divanei, poi Dudu è ingenuo nel commettere un inutile fallo a centrocampo. Doppio giallo e laziali in inferiorità. Il Real trova il nuovo vantaggio con Cesaroni dopo almeno altre due nitide palle-gol sprecate. A cavallo del 18’ rapido botta e risposta: Matteus sorprende Bellobuono sul primo palo per il 2-2, poi ci pensa Ercolessi con una perla nel “sette” a ristabilire le distanze. E prima dell’intervallo Molitierno neutralizza un tiro libero di Patias.

A inizio ripresa accade l’incredibile. Dopo un intervento di Molitierno su Galletto, il Pomezia ha la fortuna di portarsi addirittura in vantaggio. Il 3-3 arriva su fortuita deviazione di Dian Luka su rimessa laterale di Matteus; il sorpasso è firmato da Lemos in ripartenza.

Il credito del Real con la dea bendata cresce a dismisura. Al 6’ ci sono tre occasioni ravvicinatissime, con il pallone che prima carambola addosso a Cesaroni, poi finisce sul palo sulla successiva conclusione. Bellobuono tiene a galla i vesuviani su due chance firmate Campoy e sul fronte opposto Cesaroni centra in pratica due volte di fila Molitierno da ottima posizione. Dai e dai, il Real trova il pari con Santos al 13’ e prova a piazzare la zampata per il controsorpasso, ma di fronte c’è ancora Molitierno che blinda la porta laziale su Salas e Santos.