San Giuseppe, Fusco eroe di coppa: «Che emozione, epilogo inatteso»

L’eroe di giornata nella semifinale di Coppa Divisione. Amedeo Fusco ha impresso la sua firma nella qualificazione del Real San Giuseppe all’ultimo atto per la conquista del trofeo. Nel match di ieri, al solito, a guardia dei pali gialloblu c’è il “Nazionale” Jurij Bellobuono, con Fusco a fare da rincalzo in caso di necessità.

E questa necessità arriva all’ultimo respiro. Il tecnico lo chiama in causa per gli ultimi tre dei cinque tiri di rigore. Fusco respinge quelli di Vavà e Caponigro, ribaltando lo “svantaggio” maturato per la parata di Pasculli sul rigore di Santos. E la trasformazione finale di Salas fa esplodere la gioia del Real, che sommerge con un gigantesco abbraccio collettivo il portiere.

«In allenamento lavoro tanto su queste cose - il commento a caldo, con gli occhi lucidi di Amedeo Fusco - e voglio ringraziare i miei compagni di squadra per tutti i consigli che mi danno. È stata una partita bellissima e sono emozionatissimo perché non mi aspettavo questo epilogo».

Prima della lotteria dei rigori, un cenno d’intesa col preparatore. L’estremo ha iniziato il riscaldamento e ha iniziato probabilmente a credere nella qualificazione in quel preciso istante. «Sapevo che avrei dovuto dare il massimo e i ragazzi mi hanno incoraggiato. “Vai, è il tuo momento”, quel momento è arrivato e non posso essere che contento».

Una finale importante, che arriva anche per cancellare gli ultimi risultati negativi e per dimenticare la stangata del giudice sportivo dopo il derby con Napoli. «Questa finale è importante e ci crediamo tantissimo - continua Fusco -. Negli spogliatoi ci siamo detti che questa può essere la prima finale per tanti, l’ultima per alcuni di noi. E proprio per questo spero che arriveremo fino in fondo».