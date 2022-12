San Giuseppe ko con Olimpus Roma: Massa, «un arbitraggio scandaloso»

Il Real San Giuseppe esce sconfitto dalla gara esterna contro Olimpus Roma, ma sull'esito finale pesano come macigni decisioni arbitrali che hanno suscitato vibranti polemiche in casa gialloblu. Punteggio finale di 7-4 per i capitolini, che indirizzano la partita in via definitiva solo a 3' dalla sirena finale.

Fino ad allora infatti i vesuviani hanno tenuto testa alla seconda forza del campionato di Serie A. Ribattendo colpo su colpo e mettendo in seria difficoltà gli avversari. Il tabellino dei marcatori dà il chiaro segnale del sostanziale equilibrio in visto in campo per 37 dei 40 minuti effettivi complessivi.

Un interminabile botta e risposta ha caratterizzato la prima frazione. Real San Giuseppe in vantaggio al 2' con Dian Luka; l'Olimpus la ribalta con una doppietta di Marcelinho e poco prima del parziale 2-1 c'è un episodio contestatissimo dai gialloblu. Schininà colpisce Salas con un calcione al volto in piena area nel tentativo di anticiparlo; gli arbitri non assegnano il rigore né estraggono il rosso all'atleta dell'Olimpus.

Il Real ha però la forza di reagire e nel giro di 30 secondi Patias e Salas danno vita al controsorpasso. Che non dura moltissimo, perché al 18' Tres ruba palla a Salas e serve a Bagatini l'assist per il 3-3 con cui si va all'intervallo.

Nei primi minuti della ripresa Olimpus di nuovo avanti con la tripletta personale di Marcelinho, prima del 4-4 firmato da Dian Luka. Una sfida ad altissima tensione, con Cutrupi che riporta avanti i capitolini al 7'. La reazione del Real sbatte contro i riflessi dell'ottimo portiere Cerulli, che salva il risultato in varie circostanze. Nel finale Joselito e ancora Cutrupi fissano il punteggio sul definitivo 7-4.

Ma come detto, il presidente Giuseppe Massa non ha usato mezzi termini per definire la direzione di gara del PalaCesaroni: «Mi prendo le responsabilità di quello che dico. Premettendo che non ho nulla da dire ai miei ragazzi che hanno disputato una grande partita, ma ieri abbiamo visto una direzione di gara a dir poco scandalosa davanti alle telecamere di Sky. E non è neanche possibile che un dirigente dell'Olimpus Roma, noto ex arbitro di Serie A, stia all'interno dello spogliatoio degli arbitri per almeno venti minuti prima del riscaldamento. È inaccettabile una cosa del genere. Pretendiamo rispetto per la nostra società e per tutti i sacrifici che facciamo».