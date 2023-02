San Giuseppe torna alla vittoria: battuto 4-2 un agguerrito Pistoia

Il Real San Giuseppe interrompe la serie negativa in campionato e batte un agguerrito Pistoia al PalaCoscioni. Punteggio finale di 4-2 per i gialloblu, molto cinici nella prima frazione di gioco e in netta difficoltà nell'ultimo quarto di gara.

Pronti-via e Dian Luka porta in vantaggio i vesuviani con una gran volée sugli sviluppi di un fallo laterale. La gara è vivace e i due portieri non trascorrono certo una serata di riposo. Il risultato però cambia solo nei minuti finali, in cui Dian Luka monopolizza il taccuino.

Al 18' il numero 7 ruba palla sulla trequarti offensiva e serve a Santos il pallone per il più comodo dei tap-in a porta vuota. Poi ancora dal fronte destro d'attacco scarica un diagonale che si insacca per il parziale 3-0. Un break micidiale per il Real, che nei primi minuti della ripresa sfrutta anche un'indecisione di Weber: Ercolessi gli ruba palla a centrocampo e realizza il parziale 4-0.

Pistoia però è tutt'altro che tramortito. La formazione toscana punta tutto sul portiere di movimento per raddrizzare la gara e il forcing è davvero asfissiante, nonostante il Real abbia alcune occasioni di arrotondare provando conclusioni dalla distanza a porta vuota.

Bellobuono è reattivo in diverse circostanze, ma al 10' Javi Roni realizza il parziale 4-1. Il palo salva il San Giuseppe al 12', poi tocca ancora a Bellobuono fare l'acrobata su una doppia occasione ravvicinata dei toscani al 15'. L'insistenza di Pistoia viene ancora premiata con Berti, bravo a smarcarsi sulla corsia di sinistra per insaccare il 4-2. E il punteggio potrebbe ancora cambiare al 17', con Bellobuono devia una sventola di Berti di quel tanto che basta per mandare il pallone a stamparsi sulla traversa prima di uscire in angolo.

Lo stesso Berti poco dopo salva sulla linea la conclusione a botta sicura di Salas per il possibile 5-2, poi il Real serra ulteriormente le fila, difendendo con i denti un successo che fa il paio dopo quello ai rigori contro la Feldi in Coppa Divisione. E martedì si torna di nuovo in campo. Nel giorno di San Valentino i ragazzi di Scarpitti saranno ancora di scena al PalaCoscioni: alle 14 si gioca infatti il quarto di finale di Coppa Italia contro Pomezia; un altro appuntamento di grande valore per conquistarsi un posto nella final four in programma a Napoli.