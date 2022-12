San Giuseppe «settebellezze»: i vesuviani scalano la classifica

Il Real San Giuseppe centra la terza vittoria consecutiva e capitalizza al meglio l'ultimo appuntamento casalingo del 2022. I ragazzi di Fausto Scarpitti battono il Petrarca Padova col punteggio di 7-3, evidenziando ancora una volta il grande cinismo in fase conclusiva già emerso nel derbyssimo con la Feldi Eboli.

Ancora una volta il proscenio è tutto per il bomber Dian Luka, autore di una tripletta che gli consente di raggiungere Ale Patias a 12 reti, in vetta alla classifica dei cannnonieri gialloblu. Con Salas - due volte in gol contro gli euganei - che segue a quota 9.

Accade praticamente tutto nel primo tempo, che si chiude sul parziale di 5-3. Il Real parte con il piglio giusto e concede briciole agli ospiti. Patias, Andres Santos, Dian Luka e Salas firmano il poker parziale. Lo stesso Dian Luka si frappone tra i due centri personali di Oitomeia, che insieme a Thiago Bissoni prova a tenere a galla il Petrarca.

Nella ripresa Salas e ancora Dian Luka allargano il gap, con i patavini che non riescono a trovare i varchi giusti nemmeno sfruttano il portiere di movimento. Bellobuono alza il voto in pagella, contenendo i vari tentativi portati nel finale dagli ospiti.

E alla sirena il Real si gode 3 punti importanti, utili ad accorciare a una sola lunghezza il distacco dal Futsal Pescara, quarto in classifica e prossimo avversario dei vesuviani il prossimo 28 dicembre.