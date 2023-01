Real San Giuseppe di scena domani in trasferta contro L84. Ma in casa gialloblu è rimasto ancora qualche residuo di delusione dopo lo sfortunato pari interno contro il Pomezia. L’esperto Marco Ercolessi ripercorre la gara del PalaCoscioni, sottolineando che i gialloblu sono stati poco cinici rispetto alle occasioni create.

«I tre punti ci avrebbero un po’ allontanato dalla nona posizione e ci avrebbero dato ulteriore tranquillità in zona playoff. Ma va dato merito alla squadra avversaria, brava ad andare anche in vantaggio e a difendersi con coraggio».

Il pari allunga comunque il trend positivo dei ragazzi di mister Scarpitti. Una striscia di risultati utili che Ercolessi “prolunga” anche alle gare precedenti allo stop esterno contro l’Olimpus Roma. «Rispetto all’inizio del campionato la squadra ha dimostrato di saper soffrire. Ma ora dobbiamo anche dimostrare di essere una grande squadra quando ci capita l’occasione di punire gli avversari e di portare punti importanti a casa».

Il prossimo turno non sarà agevole, essendo uno scontro diretto in chiave playoff. «L’anno scorso - ricorda Ercolessi - ci siamo trovati sotto 5-0 contro L84. È una squadra rapida, molto forte e brava a concludere in contropiede. Questi sono i punti di forza che noi dovremo cercare di limitare. Dal canto nostro, dovremo essere bravi a sfruttare la nostra qualità, con quel pizzico di follia che fa parte del nostro modo di giocare».