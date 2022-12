San Giuseppe sfiora il colpaccio: i gialloblu fermano Pescara sul 2-2

Il Real San Giuseppe chiude il 2022 con il quarto risultato utile consecutivo. I vesuviani di mister Scarpitti sfiorano il colpaccio esterno contro Pescara, al termine di un match che ha viaggiato comunque sul filo dell'equilibrio. Termina 2-2 la sfida del PalaRigopiano, che sembra avviarsi verso un tabellino pirotecnico visto il rapido botta e risposta.

Rossetti e Cesaroni fissano il parziale sull'1-1 nei primi 2 minuti, poi tra i legni colpiti dal Pescara e le solite parate provvidenziali di Mammarella, il punteggio resta invariato fino all'intervallo. E la musica non cambia granché nella seconda frazione di gioco. Pescara si fa inizialmente preferire per i tentativi di arrivare alla conclusione, ma il Real conferma di aver scalato la classifica con pieno merito.

Al 10', un po' a sorpresa, i ragazzi di Scarpitti mettono avanti il muso. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Igor sorprende Mammarella sul primo palo, ma il Pescara trova lo spunto giusto al 14', approfittando di un atteggiamento difensivo un po' “leggero” degli ospiti. Rossetti recupera palla su Bellobuono, Coco Wellington anticipa il diretto avversario e fa 2-2.

Nel finale i due tecnici tentano la carta del portiere di movimento e Salas “spende” provvidenzialmente un fallo di mano, con annesso cartellino giallo, per evitare la beffa finale. Termina dunque in parità, con le squadre che restano separate da un solo punto in classifica in una zona playoff contraddistinta da distacchi davvero minimi.