San Marino-Napoli femminile, l'ex Landa spinge le azzurre alla vittoria

San Marino-Napoli femminile è un duello che si rinnova negli ultimi anni. Capitan Paola Di Marino e compagne sono chiamate a dare continuità di risultati dopo il poker rifilato al Genoa. E le ragazze di Dimitri Lipoff si presentano all’11esima giornata con rinnovato entusiasmo.

«Si prospetta una partita importante, perché dovremmo riscattare le prestazioni fatte in trasferta», spiega alla vigilia Serena Landa, ex di turno. «Sono sicurissima che riusciremo a convincere tutti quelli che ci guardano: anche lontano da Cercola riusciremo a fare un buon risultato», afferma convinta la giocatrice di Desio.

Fischio d’inizio alle ore 14.30 sotto il monte Titano. «San Marino è una buona squadra e dovremo mettere tutto il nostro impegno per vincere. Hanno un buon attacco e dovremo stare molto attente. Sono sicura che saremo all’altezza della situazione», avverte la calciatrice classe 2001, ricordando la precedente esperienza. «San Marino è stata una casa per pochi mesi. Ho segnato il mio primo gol in serie A». Come non rammentare la marcatura contro la Juventus. «Sarà una partita che sentirò molto e sarà emozionante tornare a giocare in quel campo», osserva Landa.

La sfida di domenica 11 dicembre precede il big match con la Lazio capolista. Saranno assenti la croata Antonia Dulcic e l’italo-irlandese Melissa Toomey. Le azzurre ritroveranno Giulia Domenichetti, ex allenatrice del Napoli, attuale guida tecnica del San Marino. Un motivo in più per vincere contro il recente passato.