Al derby manca poco meno di una settimana, ma a Milano si respira già aria di big match. Che quest'anno vale lo scudetto come mai era successo negli ultimi anni. A ricordare ancora di più l'importanza di Milan-Inter, in programma domenica 21 alle 15, ci ha pensato anche un murale apparso davanti San Siro. Rappresenta la famosissima lite tra Lukaku e Ibrahimovic di Coppa Italia ed è firmata dagli street artist SteReal e KeyOne. «Face to face, heart to heart» è la scritta che accompagna il disegno.

Ultimo aggiornamento: 13:03

