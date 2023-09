Sandro Abate esordio amaro, al PalaDelMauro passa l'Olimpus

Esordio amaro per la Sandro Abate nel campionato di Futsal di Serie A. Gli irpini vengono sconfitti a domicilio dall’Olimpus Roma con il punteggio di 3-1. Doppietta di Fortino, goal di Cutrupi per i romani e Wilde per Avellino. A fare la differenza sono state le giocate individuali di un Fortino, che si è confermato essere un giocatore di categoria superiore nonostante l’età avanzata. Prima parte di gara equilibrata con la Sandro Abate brava nel contenere gli avversari capitolini, che trovano sulla propria strada le parate di Parisi. Nel secondo tempo la partita si è accesa.

Dopo cinque minuti le trame della squadra ospite portano Dimas al tiro davanti a Parisi.

Il capitolino manca clamorosamente fuori. All’ottavo minuto è arrivata la risposto della Sandro Abate. Un bolide di Lucio scagliato da fuori l’area di rigore ha fatto gridare al goal il pubblico avellinese. Le grida sono state strozzate dal palo, che ha negato la gioia della rete all’atleta avellinese. Nel momento migliore dei padroni di casa è arrivata la doccia gelata per gli avellinesi. Una pregevole giocata di Fortino sblocca la gara con il goal dell’1-0.

Al dodicesimo è Gattarelli ad avere l’occasione di pareggiare, ma dall’area piccola spara la palla in tribuna. Sull’azione successiva, il rinvio di Cutrupi dalla propria metà campo sorprende Parisi. L’uscita a vuoto del portiere avellinese si tramuta in una colossale papera. Sotto di 2 reti a zero gli irpini calano di intensità ed energia. A chiudere i conti ci pensa ancora Fortino, che a sei minuti dalla fine spedisce il pallone sotto l’incrocio dei pali. Ad accorciare le distanze ci ha pensato Wilde al minuto sedici fissando il punteggio finale sul 3-1.