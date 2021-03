«Sarri ha incontrato il Fenerbahce», i turchi puntano sul Comandante

La bomba Sarri arriva dalla Turchia. A riportarla è il portale Ajansspor: Maurizio Sarri avrebbe incontrato nei giorni scorsi Ali Koç, uomo d'affari alla guida del Fenerbahce, con il club turco che starebbe provando a portare sulla panchina gialloblu l'ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus in vista della prossima stagione. Un nuovo incontro, secondo i media turchi, è in programma la prossima settimana ma le parti non sembrano così distanti su un accordo.

Alla guida del Fenerbahce, al momento, c'è Emre Belozoglu, l'ex centrocampista di Inter, Newcastle e Atletico Madrid con un passato da calciatore proprio nel club turco. Emre - che era già direttore sportivo - ha sostituito l'esonerato Erol Bulut fino al termine della stagione. Da qui la voglia della dirigenza turca di puntare su un nuovo allenatore il prossimo anno e il primo nome della lista sarebbe proprio quello di Sarri.