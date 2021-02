In attesa di capire quale sarà il futuro di Andre Villa-Boas - l’allenatore portoghese che oggi in conferenza ha annunciato le sue dimissioni dopo le ultime ore di mercato turbolente - il Marsiglia bussa alla porta di Maurizio Sarri. L’ex allenatore di Napoli e Juventus è stato contattato dal club francese per il futuro sulla panchina dei marsigliesi, squadra in cui ad oggi milita anche il suo ex attaccante Arkadiusz Milik.

Il toscano, dopo l’anno alla guida della Juventus e il successivo esonero, è ancora legato ai bianconeri fino a fine stagione. La risposta al Marsiglia, come riportato da Sky Sport, sarebbe però stata negativa perché Sarri non vorrebbe accettare una panchina in corsa, nel bel mezzo della stagione, preferendo l’avvio in un club sin dall’estate. Le parti si raggiorneranno ancora ma i margini di trattativa sembrano ristretti.

