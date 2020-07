“Le critiche? Probabilmente sto sui coglioni a qualcuno”. Maurizio Sarri non si smentisce nemmeno a un passo dal traguardo, e risponde per le rime a chi mette in croce l’allenatore di una squadra pronta a festeggiare il nono titolo consecutivo. “Le critiche mi interessa relativamente, quelle dei giornalisti sono delle opinioni, ma io penso di saperne di più. Magari sbaglio, ma lasciatemi essere presuntuoso: conosco tutte le difficoltà e ho tutti i dati a disposizione per saperne di più di chi esprime un’opinione”.

OCCHI SUL TRAGUARDO - “Faccio sport. E nello sport la parola vicino significa niente. Se vai vicino a un goal, non è che hai fatto goal. Ci mancano 4 punti, è difficile fare punti in questo periodo per tutte le squadre ma dobbiamo rimanere con la testa dentro le partite, una alla volta. Prima l’Udinese, poi Sampdoria e stop. Tutto il resto è conseguenza”.

RONALDO - “Dybala e Ronaldo sono due giocatori di livello assoluto, faccio fatica a vedere difficoltà di convivenza. Ci sono momenti della partita in cui facciamo fatica a coprire l’area, ma compensano con le doti individuali: hanno fatto 51 punti in due. Con Cristiano ho parlato 10 minuti fa, si sente benissimo ha una grande capacità di recupero, vive di motivazioni forti e va oltre la fatica. Un fuoriclasse nella testa oltre che nei piedi”.

UDINESE - “Squadra fisica che sta bene, arriva a fine gara piuttosto bene rispetto a molte altre squadra. È difficile da affrontare, dobbiamo essere attenti a prepararla”.

PJANIC E RABIOT - "È stato fuori due partite in cui abbiamo fatto una scelta sulle caratteristiche degli avversari che presentavano un centrocampo fisico. Dopo il lockdown ha quasi sempre giocato. Rabiot è un giocatore forte con qualità tecniche e fisiche non comuni. Ho visto in pochi riuscire a strappare così. Ci ha messo qualche mese a capire, ma sta venendo fuori. Sta giocando con personalità, sicurezza e tranquillità".