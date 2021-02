Il nome di Maurizio Sarri torna in voga in Serie A. L'ex allenatore di Napoli e Juventus è stato accostato in questi giorni a nuove panchine: la Roma, il Napoli viste le difficoltà di Gennaro Gattuso, anche la Fiorentina. «Non ci sono stati incontri tra lui e la Fiorentina» ha smentito l'agente dell'allenatore toscano Fali Ramadani nelle parole riportate da Sky Sport.

Così come non ci sono stati incontri o contatti approfonditi per altre realtà italiane: Sarri non se la sentì di subentrare in corsa dopo Iachini a Firenze o dopo Gattuso a Napoli. Dopo la sconfitta di Verona degli azzurri, il sondaggio esplorativo di De Laurentiis infatti non portò ad approfondimenti tra il club azzurro e l'agente Ramadani. Ad ora, l'unica strada percorribile sembra quella della Roma: il gradimento è reciproco tra le parti e si potrebbe concretizzare in caso di addio a Fonseca.

