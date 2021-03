Niente Napoli. Ma anche niente Fiorentina o Roma. Per Maurizio Sarri il futuro sembra aprire nuovamente le porte straniere. «Un ritorno di Sarri al Napoli? Io credo che sia destinato a campionati esteri e non quelli italiani», a parlare è l'amico ed ex collaboratore dell'allenatore toscano Fabrizio Ferrari, che durante il programma Mediaset Tiki Taka ha spiegato i motivi per cui un ritorno in panchina in Serie A è complesso.

Nelle scorse settimane il nome dell'ex allenatore di Empoli, Napoli e Juventus è stato nuovamente accostato alla panchina di Aurelio De Laurentiis. Così come a quella della Fiorentina, con una pronta smentita della società viola. All'estero Sarri ha già allenato e vinto, nella stagione 2018/19 quando ha guidato il Chelsea alla vittoria finale dell'Europa League prima di firmare per la Juventus.

