Lazio, Lotito stringe per Sarri: come piano B in pole Vitor Pereira

Lotito - Sarri, ci siamo. Se non cambiano i programmi all'ultimo momento, domani il presidente incontra il tecnico. Si decide tutto: dentro o fuori. Da stabilire la sede, anche se dovrebbe essere a Roma, ma in un posto riservato, né Formello o tantomeno Villa San Sebastiano.

Quanto accaduto ieri sera, con la riunione con Vitor Pereira nel quartier generale biancoceleste ha infastidito parecchio il patron e il direttore sportivo Tare. Voleva essere un incontro perlustrativo, doveva restare segreto, anche perché c'è il timore che Sarri, già un pochino infastidito per l'attesa, potrebbe non gradire che la Lazio parli con altri visto che sta trattando con lui. Allo stato attuale il pericolo appare scongiurato perché l'appuntamento fissato per domani è confermato.

Soldi e squadra

Sarri è intrigato dall'idea di approdare alla Lazio, la squadra non gli dispiace affatto, con Tare ne hanno parlato, e i nuovi eventuali innesti non sarebbero calciatori irraggiungibili. Luis Alberto, Immobile e Milinkovic, per non parlare di Acerbi e Reina, ma anche Marusic sono giocatori che considera parecchio, ma il mercato può nascondere insidie e le sirene per alcuni di questi possono suonare. Per la Lazio non ci sono intoccabili, dipende sempre dalle proposte e da Milano, visto che c'è Inzaghi all'Inter, qualcosa arriverà, vedi Marusic o Lazzari, difficile per Milinkovic, vista la richiesta di Lotito (oltre 100 milioni) e i problemi finanziari dei nerazzurri. Sui soldi, il tecnico toscano vuole 3 milioni di euro fissi per tre anni, la Lazio è arrivata a 2,5 più bonus con difficoltà. Toccherà a Lotito avvicinarsi nel confronto a quattr'occhi che avrà con Sarri.

Piano B

In tutto questo c'è un'alternativa seria, spuntata ieri sera, ma sula quale la società, attraverso alcuni agenti e intermediari, sta lavorando da almeno una settimana a fari spenti. Si tratta di Vitor Pereira, allenatore portoghese che ha incontrato Lotito per oltre tre ore a Formello. Arrivato intorno alle 20 ha lascito il quartier generale poco dopo le 23. L'impressione è stata ottima, anche sui soldi non c'è problema, circa 2 milioni di euro per due anni.

Per Pereira una riduzione clamorosa, visto che è reduce da un inaggio di circa 12 milioni a stagione dallo Shangai Haigang. Un allenatore che ha una storia europea al Porto e al Monaco molto importante, mentalità offensiva e 433 come modulo base. Di sicuro appena è uscita la sua candidatura i tifosi non l'hanno presa benissmo. Ormai la piazza romana ha fatto la bocca a Sarri e, qualora non dovesse arrivare il tecnico toscano, potrebbe surriscaldarsi non poco l'ambiente che rimarrebbe scottato e deluso per l'ennesima volta.