Ufficiale, Sarri è il nuovo allenatore della Lazio: annuncio con 'sigaretta'

Finalmente è ufficiale, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Dopo una lunga ed estenuante trattativa, le parti avevano raggiunto un'intesa nelle passate giornate, e solo ieri, tramite pec, Sarri e il suo entourage avevano rispedito alla società biancoceleste i contratti firmati. L'ufficialità è arrivata solo oggi però, con un tweet eloquente postato dalla società capitolina, in cui è inserita una sigaretta fumante. L'accordo tra le parti prevede un contratto biennale garantito più opzione per il terzo, a circa 3 milioni di euro l'anno più bonus per obiettivi sportivi.