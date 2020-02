LEGGI ANCHE

«In Italia ci sarebbero stati due rigori per noi, su. In Europa c'è un metro diverso e dobbiamo adeguarci».Lo ha detto Maurizio Sarri nel dopo-partita di Lione-Juventus di, rispondendo a una domanda sulle decisioni dell'arbitro spagnolo Gil Manzano. Sul web a riguardo esplode la protesta. In molti si chiedano se Sarri non sia tornato ai pensieri che aveva manifestato più volte a Napoli.