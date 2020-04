Sarri a cuore aperto. L'ex allenatore del Napoli si è raccontato in diretta sul canale YouTube della Juventus.



«Sono stato fischiato a Napoli, dove sono nato, ho dato tutto e non ho vinto solo perché sono scarso. A Firenze hanno insultato mia mamma, questo fa capire quanto odio c'è per la Juve. E questo ti fa attaccare alla squadra. Diventi gobbo. E lo fai perché ti senti ataccato e ti leghi al contesto. Poi c'è anche l'amore che si riceve ovunque, e questa è una cosa molto bella»





«Vino? Rigorosamente rosso, persino col pesce - prosegue l'ex allenatore di Napoli e Chelsea -. Dove si mangia meglio? Io penso che in Toscana si mangia e beve dappertutto. Io sono cresciuto a Figline Valdarno, a Firenze sud, perché d'estate stavo dai nonni, molto vicino allo stadio. Non ci sono differenze nelle abitudini di mangiare e bere tra noi e Prato. A Carmignano c'è uno dei vini più buoni italiani. Io l'ho ordinato e domani me ne arriva una cassa».



«Aneddoti legati alla scaramanzia? Io penso che noi facciamo un lavoro talmente legato agli episodi, che le nostre sorti siano legate alle prestazioni di altre persone, e in queste situazioni la mente diventa scaramantica. Non penso esistano allenatori e calciatori totalmente avulsi dalla scaramanzia. Di episodi ce ne sono duemila. Mi ricordo quando allenavo in Eccellenza in Toscana, avevo la fissazione di mettere la macchina sempre nello stesso punto. I ragazzi se ne erano accorti e a volte mi mettevano volutamente una macchina lì. Io gli dissi 'Ti do 3 minuti per spostarla o te la sposto io'. Non lo fece e io misi la prima. Da quel giorno nessuno lo fece più. Poi quella partita vincemmo 2-0, quindi non poteva proprio dirmi niente. Ognuno ha le sue fissazioni, penso valga anche per gli scrittori, perché la riuscita di un libro dipende da piccoli fattori. Ci sono libri bellissimi che non hanno successo ed altri banali che hanno grande successo: dipende tutto dagli episodi ed è normale che ognuno si aggrappi alla scaramanzia».



«Al bar di Figline succedeva di tutto. Un giorno passa uno e dice 'Guardate quello, sembra Dustin Hoffman', e lo chiama. Questo si gira e dice 'Sì sono io, che c'è?'. A Figline da un po' di tempo abita Sting e Dustin era ospite da lui. Ho avuto la fortuna di imbattermi in una professoressa di italiano che mi ha inculcato la voglia di leggere. Si rese conto che mi annoiavo delle lezioni normali e mi disse di leggere, interrogandomi su quello. Da lì ho sempre proseguito, da giovane ero folle, ho tentato di leggere tutto l'Ulisse di Joyce, poi mi sono dedicato a Bukowski, ho letto quasi solo lui da 20 a 30 anni. Scrittore duro e crudo, secco, ma di grande spessore. Ho una domanda che ho fatto anche a De Giovanni. Ho bisogno di sapere qual è il percorso mentale di uno scrittore e come nasce un racconto. Se uno parte da un'idea di fondo, sull'evoluzione del racconto, o se ha solo un punto di partenza che poi cambia man mano. Mai nessuno ha saputo rispondermi bene a questo».



Ancora Sarri: «Il primo luogo da visitare quando finirà l'emergenza? Roma per la finale di Coppa Italia e qualsiasi sede in Europa, perché significherebbe che siamo andati avanti in Champions».