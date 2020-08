Ultimo aggiornamento: 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era da giorni che si sentiva nell’aria, l'hashtag #Sarriout era tornato ad invadere prepotentemente le piazze virtuali e non solo dopo l’uscita delladallaagli ottavi di finale. Poche ore fa l’annuncio ufficiale del cambio di panchina, ma l’arrivo diè diventato argomento controverso a Torino: dal «Benvenuto Mister», al «Mai che la società scegliesse un allenatore all’altezza» sono gli umori dei commenti che si aggirano sui social. Certo non è passata inosservata la velocissima carriera dell’ex campione del mondo, quando solo pochi giorni fa era stato proclamatodel club, e nel giro di pochissimo tempo si ritrova in prima squadra: «In una settimana tutta questa strada, fra un mese lo vedremo presidente della Repubblica»; «Uno viene dalla gavetta, l’altro salta direttamente alla guida della squadra più forte d’Italia»; «Il tecnico è più giovane dei suoi giocatori: Pirlo ha 41 anni,42». E allora sempre più forte nell’ambiente la voce che vedevero allenatore bianconero mentre lo specialista delle punizioni dovrebbe fare semplicemente da collante e mediatore fra la squadra e il campione portoghese. «È il mister di facciata,dirigerà i compagni verso la Champions dopo l’esperimento mal riuscito di Sarri, che non ha saputo gestire una rosa fatta di campioni che volano da soli», scrive qualcuno sul web.Intanto mentre tanti ironizzano sull’espressione gioiosa del neo allenatore bianconero alla notizia della promozione da parte del club di Agnelli immortalata sui social, continuano le ironie che prendono di mira il tecnico toscano, alcune davvero spietate. «Grazie al comandante la Juve è uscita collione»; «Maurizio ci ha fatto capire chenon era poi così male»; «Fare una stagione del genere con dei giocatori di quel calibro non era facile»;. Ma l’ironia arriva da tutta Italia: «Sarri geniale: non può perdere la finale se non ci arriva»; «Svanisce il sogno dell’ottava finale persa. #finoalconfine»; «C’è il gusto Cr7 in gelateria, ma lo servono solo sul cono per mancanza di coppe».Intanto i campioni d’Italia giunti al loro nono scudetto consecutivo hanno subito indorato la pillola per i media, smentendo tante dichiarazioni fatte da loro stessi in tempi non sospetti: «L’obiettivo principale era la Serie A», hanno ora comunicato i veterani della squadra, tirandosi dietro numerosi sfottò. E fra gli antijuventini qualcuno ci va giù pesante:Intanto dacoloro che avevano preso di mira Sarri per essere andato a vivere nel palazzo invece di lottare per distruggerne le fondamenta, ora gongolano. Anche se qualcuno scrive:. Ma adesso toccherà a Pirlo gestire la situazione. Perché anche se è vero che in campo ci penserà Cristiano, ad Andrea toccheranno le gogne mediatiche e quelle di spogliatoio.