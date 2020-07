© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro gol annullati al, che esce con una sconfitta pesante dal San Paolo. «Non posso dire niente stasera alla mia squadra, forse ci sarebbe servita solo un po’ di convinzione in più. Ilè una squadra forte, gioca e pressa, ma anche noi abbiamo rubato tanti palloni» ha commentato roberto De Zerbi a fine gara. «Quando due squadre vogliono giocare la palla, ci sta qualche errore, fa parte del film della partita. Forse sono troppo innamorato dei miei giocatori e li reputo più bravi dell’opinione pubblica, ma provo a essere obiettivo: se chiedo qualcosa in più è perché so che possiamo darlo».«Se veniamo a Napoli a giocare contro una squadra forte non possiamo permetterci il primo gol preso, la convinzione sta anche nell’ultimo passaggio quando vai alla ricerca del gol» ha detto l'allenatore neroverde. «Nel secondo tempo ci siamo liberati tante volte ma abbiamo sbagliato qualcosa di troppo. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, mettendo insieme tante occasioni davanti al portiere, poi forse siamo un po’ calati nella ripresa. Siamo una società ambiziosa, vogliamo fare sempre di più. Il mio? Ho firmato il rinnovo, dobbiamo finire bene il campionato e sarà un piacere ripartire con questa squadra migliorando la rosa e provando a mantenendo i big».