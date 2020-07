LEGGI ANCHE

«Domani adobbiamo disputare una partita prendendo le forze dentro noi stessi, abbiamo degli infortunati e alcuni sono stanchi ma lo sono anche gli altri». Roberto De Zerbi non vuole scuse dal suo Sassuolo, sa bene che quella delpuò essere una partita della maturità per i suoi: «Mancano ancora dieci giorni e noi vogliamo arrivare ottavi, per noi è un obiettivo importante e vorrebbe dare dare un senso alla stagione. Non abbassiamo neanche di un centimetro la guardia, sarà così fino alla fine».Un faccia a faccia con Rino. « Gattuso è bravissimo a caricare e a motivare la squadra» ha continuato De Zerbi in conferenza stampa. «Ha fatto un lavoro straordinario, ha vinto la, ha pareggiato cole ha rivitalizzato il. La stima che ha per me è la stessa che io provo per lui», ha concluso.