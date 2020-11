Il big match del Mapei Stadium apre la nona giornata di Serie A. Il Sassuolo, secondo in classifica a -2 dal Milan capolista, è tra le squadre ancora imbattute in questo campionato (insieme proprio ai rossoneri e alla Juventus). Per la squadra di De Zerbi cinque vittorie e tre pareggi in questo inizio di campionato. Di contro l’Inter di Antonio Conte a caccia di una vittoria per scacciare qualche malumore dopo un’inizio di stagione balbettante.

Il Sassuolo con un successo balzerebbe in testa alla classifica almeno per una notte, mentre i tre punti regalerebbero all’Inter l’aggancio in classifica proprio a neroverdi secondi. L’arbitro della sfida sarà Irrati di Pistoia, coadiuvato da Fiorito e Baccini. Quarto uomo Ghersini, al Var ci saranno Chiffi e Valeriani.

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Ferrari, Marlon, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All.: De Zerbi.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Barella, Perisic; Vidal; Sanchez, Lautaro. All.: Conte.

