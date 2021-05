Sassuolo-Juventus live dalle 20.45: Pirlo non rinuncia ai gol di Ronaldo

Il Sassuolo punta ancora all'Europa, la Juventus deve riscattare il brutto ko interno contro il Milan che rischia di costargli un posto in Champions. Il Sassuolo arriva a questa gara dopo aver battuto in trasferta il Genoa mentre la Juve è reduce dal pesantissimo 3-0 interno patito nello scontro diretto contro il Milan. Quello che va oggi in scena è il sedicesimo confronto tra due squadre che nella loro storia si sono affrontate solo in Serie A. Il bilancio complessivo sorride alla Juventus in virtù di 11 vittorie conseguite a fronte di tre pareggi e un successo del Sassuolo.

LA PARTITA IN DIRETTA

Pirlo sceglie l'esperienza di Buffon fra i pali e rilancia Bonucci e Danilo dal primo minuto in difesa. A centrocampo, da destra a sinistra, Kulusevski, Arthur a dettare i tempi, Rabiot e Chiesa. Coppia d'attacco formata da CR7 e Dybala.

De Zerbi conferma la fiducia a Traoré sulla trequarti, con Raspadori di punta. Berardi e Boga agiranno invece sugli esterni. In mezzo al campo, Obiang vince il ballottaggio con Lopez. Difesa guidata da Marlon.