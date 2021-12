Senza mezzo centrocampo, la Lazio di Maurizio Sarri affronta in trasferta il Sassuolo in una sfida assai insidiosa. Il tecnico biancoceleste non potrà contare né su Milinkovic, squalificato, e nemmeno su Luis Alberto, fermato da un problema muscolare. Ci arriva con i cerotti, insomma, a questa sfida la squadra del Comandante. Che si affderà, come al solito, ad Immobile lì davanti. In porta confermato Strakosha. Si parte alle 18.

Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Akpa-Akpro, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La gara tra Sassuolo e Lazio, in programma al Mapei Stadium dalle ore 18, sarà disponibile in diretta esclusiva su DAZN. Visione possibile con una smart tv, ma non solo. Nel primo caso basta accedere all’app presente, mentre nel secondo è necessario possedere una PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), il TIMVISION BOX, l'Amazon Fire TV Stick o il Google Chromecast, da collegare al proprio apparecchio.