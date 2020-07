Sassuolo e Lecce si affrontano quest'oggi per la 30esima giornata di Serie A. Gli emiliani vengono dalla comoda vittoria infrasettimanale ai danni della Fiorentina, 1-3 il finale, grazie alla quale si sono portati a quota 37 in graduatoria; situazione estremamente complessa per i salentini, terzultimi con 25 punti all'attivo e sconfitti per 1-2 nello scorso turno di campionato nella sfida interna con la Sampdoria, diretta concorrente nella lotta per non retrocedere.

E' una prima assoluta nella storia della Serie A quella di Reggio Emilia tra Sassuolo e Lecce; le due squadre si sono affrontate solo nel girone di andata in Salento, 2-2 il finale. Sono 5 ora le sconfitte consecutive dei giallorossi, una striscia negativa che si è aperta dopo che in febbraio i ragazzi di Liverani erano stati capaci di conquistare 9 punti in 3 incontri.

LE FORMAZIONI

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Traore, Boga; Caputo. All.De Zerbi

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Barak; Farias, Shakhov; Babacar. All.Liverani

