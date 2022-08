Live Sassuolo-Milan 0-0: Berardi sbaglia il rigore!

La quarta giornata di serie A si gioca infrasettimanale: il turno si apre con Sassuolo-Milan, partita che profuma di tricolore per i rossoneri.

Nel Milan rotazioni per Pioli in vista del derby di sabato e della successiva Champions League, ma rotazioni limitate per gli infortuni di Origi e Rebic che non sono a disposizione. Tra i titolari riposano Calabria, Kalulu, Tonali, Messias e De Ketelaere. In porta, dunque, Maignan, con Florenzi, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez in difesa; Bennacer e Pobega in mezzo con Giroud di punta supportato da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao.