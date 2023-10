Sassuolo-Pomigliano 1-1, neroverdi e granata muovono la classifica

Un punto a testa. Muovono la classifica e riscattano il ko di inizio stagione. Sassuolo e Pomigliano venivano dalle sconfitte con la Fiorentina (2-1) e con la Juventus (2-3). Allo stadio Enzo Ricci finisce 1-1 con le reti della centrocampista americana Aryana Lynn Harvey (54’) e dell’attaccante Daniela Sabatino (59’). Debutto positivo su Dazn.

Ex di turno Angela Passeri e Giorgia Tudisco. Esordio con gol per la numero 4 a stelle e strisce. Antonio Contreras Oliveira sceglie Anna Buhigas al posto di Emilie Gavillet per difendere la porta. E le granata non si nascondono, mettendo in campo estro, fantasia e quella sana imprevedibilità e spregiudicatezza, tipiche del club presieduto da Raffaele Pipola.

Il primo tempo termina sullo 0-0. Tanto movimento in avanti per Analu Martínez e compagne. Verticalizzazioni e ripartenze. E non manca l’apporto dell’ugandese Violah Nambi.

Nella ripresa Giampiero Piovani si affida all’esperienza della scozzese Lana Clelland, che subentra al posto della belga Kassandra Missipo. Passa in vantaggio il Pomigliano: calcio di punizione dell’argentina Marianela Szymanowski Alonso per la testa di Sara Caiazzo, che serve un assist perfetto per Harvey. Un vantaggio che dura poco: su angolo della danese Carolina Pleidrup la risposta efficace di Sabatino, che non perdona e rimette la gara sui binari della parità.