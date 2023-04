Sassuolo-Pomigliano, pantere in fiducia e senza paura

Pantere in trasferta. Per la terza giornata della poule salvezza le granata sono chiamate ad un confronto impegnativo allo stadio Enzo Ricci. Sassuolo-Pomigliano vale certamente per la classifica, ma si annuncia un lunch match interessante. Domani (ore 12.30) Martina Fusini e compagne se la vedranno con le neroverdi (diretta su TimVision).

«Procede bene dopo i recenti risultati positivi. C’è entusiasmo e si respira una bellissima atmosfera», spiega alla vigilia Carlo Sanchez. Fiducia evidente e umore tranquillo a seguito del successo interno con altre emiliane (4-1). «Partita importante con il Parma. Ottima prestazione e risultato rotondo, che ha legittimato la nostro performance. Un applauso va alle ragazze, protagoniste in campo e artefici di una prova di livello», sottolinea l’allenatore che condivide la panchina con Gerardo Alfano.

«Sassuolo-Pomigliano sarà una sfida complicata. Le emiliane meritavano di essere tra le prime cinque della serie A con un allenatore, Gianpiero Piovani, molto preparato. Andremo con la nostra determinazione per raccogliere qualcosa di importante anche in trasferta», assicura Sanchez.

Nessun problema di formazione. «Tutte disponibili tranne Alice Corelli, che è squalificata. E’ importante la continuità di prestazioni e risultati. Ci siamo allenate bene e ci aspettiamo il meglio», conclude fiducioso il coach del Pomigliano (nelle foto di Ferdinando Sodano).