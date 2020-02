Sassuolo e Roma chiudono il programma del sabato di Serie A col posticipo delle ore 20.45. Gli emiliani, che stanno vivendo un momento di forma negativo, vengono dal pareggio di Marassi con la Sampdoria, 0-0 il finale, ed occupano la 15esima posizione in classifica; decisamente migliore la situazione dei giallorossi, in piena lotta per il quarto posto a quota 39 punti e reduci dal derby di domenica scorsa pareggiato 1-1 all'Olimpico contro gli eterni rivali della Lazio.

Una sola vittoria nelle ultime 5 partite di campionato per il Sassuolo: una nelle ultime 4 prendendo in considerazione solo le sfide giocate al Mapei stadium; Roma con la migliore difesa, per distacco, riguardo alle reti subite in trasferta: solo 7 sulle 23 totali incassate dai ragazzi di Paulo Fonseca nel torneo.

LE FORMAZIONI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Kyriakopoulos, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All: De Zerbi

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All: Fonseca

